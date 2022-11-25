Жулин: восхищён Туктамышевой, которой 25 лет
- globallookpress.com
- © Darryl Dyck/Keystone Press Agency
«Я восхищён девушкой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру. Преклоняюсь перед ней и её тренером», — цитирует Жулина газета «Известия».
25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее Туктамышева заявила, что не считает победу на ЧР-2022 главной целью.