Жулин: восхищён Туктамышевой, которой 25 лет

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал своё мнение о фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Я восхищён девушкой, которой 25 лет. Даже страшно произносить цифру. Преклоняюсь перед ней и её тренером», — цитирует Жулина газета «Известия».

25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).

Ранее Туктамышева заявила, что не считает победу на ЧР-2022 главной целью.