Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку в штрафной Ганы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подкрепился прямо в штрафной команды Ганы во время матча первого тура на чемпионате мира в Катаре.

В эфир попал момент, когда португалец несколько секунд искал что-то в трусах, а затем прожевал на бегу энергетическую добавку и продолжил игру.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной Португалии.

Роналду забил гол и был признан лучшим игроком матча. Он также стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

Ранее Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира.