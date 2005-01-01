Роналду о рекорде по голам на ЧМ: это повод для гордости, но главное — победа Португалии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу.

«Ещё один рекорд. Я стал единственным футболистом, который забил на пяти чемпионатах мира. Это повод для гордости, но главное — победа Португалии. Хорошо, что я помог команде. Всё остальное неважно», — приводит слова Роналду Record.

Благодаря голу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы 37-летний португалец стал первым игроком, который забил на пяти мундиалях.

Нападающий также забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог Португалии победить Гану на ЧМ-2022 в Катаре.