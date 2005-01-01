Гайич объяснил, почему европейские клубы с большей охотой приобретают сербов, чем россиян

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о том, почему клубы из ведущих европейских лиг с большей охотой приобретают сербов, нежели россиян.

«Возможно, российским футболистам нравится играть в национальном чемпионате. По себе знаю: комфортнее всего выступать в своей стране. Но по ходу карьеры возникает сотня вариантов, когда ты можешь перейти в другой клуб. Для сербов зарекомендовать себя в Европе — своеобразный вызов», — сказал защитник в интервью RT.

Ранее Гайич сравнил «Зенит» и «Пари Сен-Жермен».