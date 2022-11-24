Кутовой выиграл короткую программу среди юниоров на Гран-при России в Перми

Фигурист Андрей Кутовой выиграл короткую программу среди юниоров на шестом этапе Гран-при России в Перми.

Спортсмен занимает промежуточное первое место, получив от судей 77,05 балла. На втором месте расположился Эдуард Карартынян (76,72). На третьем — Александр Голубев (76,72).

Произвольную программу юноши представят в пятницу.

Ранее Пётр Дурнев, тренер Варвары Курносенко и Фёдора Варламова, сообщил, что фигуристка получила травму на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми.