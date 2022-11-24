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Пруцев согласился перейти в «Црвену Звезду», поскольку хотел играть в Европе

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Российский полузащитник Егор Пруцев рассказал о переходе в сербскую «Црвену Звезду».
Пруцев согласился перейти в «Црвену Звезду», поскольку хотел играть в Европе
  • РИА Новости

«Я попросил агента, своего папу, никогда мне о предложениях от российских клубов не сообщать. Я считаю, это отвлекает, поэтому никогда не в курсе всех этих дел. Когда появилась возможность попробовать себя в «Црвене Звезде», я сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе», — цитирует Пруцева «Спорт-Экспресс».

Пруцев 22 ноября сыграл полный товарищеский матч с петербургским «Зенитом» (1:3). 19-летний российский футболист не отметился результативными действиями.

Пруцев ранее выступал за «Сочи», ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик». На его счету два матча за молодёжную сборную России.

Ранее сообщалось, что сборная России поддержала Сербию перед стартом ЧМ-2022 в Катаре.

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