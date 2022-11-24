Шарафутдинов победил Айдемирова в поединке турнира «Наше Дело»

Дамил Шарафутдинов взял верх над Омаром Айдемировым в поединке тяжёлой весовой категории на турнире «Наше Дело».

Главный бой вечера продлился все три раунда и завершился победой Шарафутдинова решением судей. В ближайшее время он сможет бросить вызов чемпиону лиги Вагабу Вагабову.

Александр Гобозов в первые же секунды в поединке с Юрием Берченко сломал своему противнику нос, после чего схватка была остановлена. Ислам Ибрагимов сломал челюсть Алексею Мешкову, одержав победу нокаутом. Сурен Петросян удушающим приёмом победил Николая Цыганкова. Аркадий Осипян по итогам трёх раундов единогласным решением судей одолел Рамазана Гасанбекова.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор вспомнил похвалу от покойного отца Хабиба Нурмагомедова.





