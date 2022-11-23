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Нападающий «Динамо» Грулёв перенесёт операцию на сломанной ключице в Москве

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Нападающий столичного «Динамо» Вячеслав Грулёв перенесёт операцию на сломанной ключице в Москве.

«Он вместе с командой прилетел из Грозного в Москву и отправился на операцию в сопровождении врача «Динамо», — цитирует пресс-службу бело-голубых РИА Новости.

Грулёв вышел в стартовом составе московского клуба на игру пятого тура группового этапа Кубка России с «Ахматом» и был заменён на 27-й минуте из-за травмы, которую получил при столкновении с игроком команды соперников.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Ахмата» в Кубке России.

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