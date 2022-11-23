Йоканович: «Ахмат» сегодня заслужил победу
- Gettyimages.ru
«Ахмат» сегодня заслужил победу. Они очень хорошо выглядели в первые 45 минут матча: они были сильнее, быстрее, мы же допускали слишком много ошибок. Мы поплатились сполна за плохое начало матча. Конечно, мы разочарованы таким результатом», — цитирует Йокановича «Спорт-Экспресс».
«Ахмат» победил «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счётом 2:0.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Мохамед Конате (17-я минута), Лечи Садулаев (42-я).
У гостей гол на счету Александра Кутицкого (58-я).
Таким образом, «Ахмат» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы C. «Динамо» с семью очками опустился на третью строчку.
Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил игру московского «Динамо» по итогам первого круга чемпионата России.