Пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
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Двукратный призёр Олимпийских игр показал результат 22,11 секунды и превзошёл достижение французского пловца Флорана Маноду. В 2014 году он проплыл дистанцию в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.
Рекорд россиянина был установлен на чемпионате России на короткой воде, который проходит в рамках второго этапа Игр Дружбы в Казани.
Ранее Колесников завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Санкт-Петербурге.