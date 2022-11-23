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Пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

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Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на чемпионате России на короткой воде.
Пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
  • Gettyimages.ru

Двукратный призёр Олимпийских игр показал результат 22,11 секунды и превзошёл достижение французского пловца Флорана Маноду. В 2014 году он проплыл дистанцию в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.

Рекорд россиянина был установлен на чемпионате России на короткой воде, который проходит в рамках второго этапа Игр Дружбы в Казани.

Ранее Колесников завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Санкт-Петербурге.

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