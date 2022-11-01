В сборной Германии объяснили жест игроков с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022

В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Японии.

«Сборная Германии хотела использовать радужную капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые мы разделяем: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышан», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Германии в Twitter.

В немецкой сборной отметили, что в жесте футболистов не было политического посыла.

«Права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть само собой разумеющимся, но это всё ещё не так. Вот почему этот жест был так важен для нас. Отказать нам в радужной повязке — это то же самое, что закрыть нам рты. Мы стоим на своей позиции», — заявили в сборной Германии.

Напомним, что Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.