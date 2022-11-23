Защитник сборной Хорватии Юранович: ЧМ в Катаре непростой для всех команд
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«Чемпионат мира в Катаре непростой для всех команд. Мы будем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Юрановича «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, Хорватия и Марокко набрали по одному очку.
Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча национальной команды со сборной Марокко ЧМ-2022 в Катаре.