Защитник сборной Хорватии Юранович: ЧМ в Катаре непростой для всех команд

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира в Катаре непростой для всех команд. Мы будем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Юрановича «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча национальной команды со сборной Марокко ЧМ-2022 в Катаре.