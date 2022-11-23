Пиняев и Тюкавин вошли в список претендентов на премию «Первая пятёрка»

Стали известны номинанты на премию лучшему молодому футболисту России — «Первая пятёрка».

В итоговый список номинантов вошли: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Артём Карпукас, Даниил Худяков, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Кирилл Кравцов, Александр Кутицкий, Константин Тюкавин, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин.

Победитель премии определится по итогам голосования.

Действующим обладателем «Первой пятёрки» является полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Ранее Артём Макарчук заявил, что на ЧМ-2022 болеет за сборную Сербии.