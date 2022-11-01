Макарчук заявил, что на ЧМ-2022 болеет за сборную Сербии

Полузащитник «Сочи» и сборной России Артём Макарчук рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На чемпионате мира я болею за сборные Сербии и Аргентины. Хочется, чтобы Месси взял долгожданный трофей. Я слежу за ним с детства. Мне хочется, чтобы они победили», — цитирует Макарчука Metaratings.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил страны, которые наиболее близки к победе на чемпионате мира в Катаре.