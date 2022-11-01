Роналду назвал своих фаворитов ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил страны, которые наиболее близки к победе на чемпионате мира в Катаре.

«Фавориты турнира? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия — команды, у которых самые высокие шансы. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков», — цитирует Роналду Marca.

При этом он добавил, что сборная Португалии способна удивить, как сделала это на чемпионате Европы — 2016.

В первом матче мундиаля команда Роналду проведёт игру со сборной Ганы. Встреча пройдёт 24 ноября в 19:00 мск.

Ранее Роналду рассказал о своей готовности к ЧМ-2022 в Катаре.