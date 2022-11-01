Роналду рассказал о своей готовности к ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от старта чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я полностью восстановился и чувствую себя готовым к началу чемпионата мира. Мы хотим сделать это наилучшим образом и достичь целей», — цитирует Роналду Marca.

В первом матче мундиаля сборная Португалии проведёт игру с командой Ганы. Встреча пройдёт 24 ноября в 19:00 мск.

В группе H также выступают Южная Корея и Уругвай.

Ранее Роналду заявил, что Португалия — лучшая команда на ЧМ-2022, но нужно доказать это на поле.