Роналду: Португалия — лучшая команда на ЧМ-2022, но нам нужно доказать это на поле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команда является лучшей на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Считаю, что сборная Португалии — лучшая команда на этом чемпионате мира, но нам надо доказать это на поле», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Напомним, что в первом матче первого тура группы H сборная Португалии встретится с национальной командой Ганы. Игра пройдёт 24 ноября. Начало в 19:00.

Ранее Роналду высказался об отношениях с партнёром по сборной Португалии Бруну Фернандешем.