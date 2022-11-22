Алексей Горшков считает, что ISU теряет деньги из-за отстранения российских фигуристов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Горшков высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Нас уже ждут обратно, потому что вместе с русскими исчезли и деньги, которые Международный союз конькобежцев получал за трансляции соревнований», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что без российских спортсменов международные турниры потеряли былой драйв, который давала конкуренция.

«Непонятно, куда это все приведёт. Но всё равно есть ощущение, что Олимпиада пройдёт мимо нас», — добавил Горшков.

ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.