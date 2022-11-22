«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду

Нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».

«Клуб благодарит футболиста за его неоценимый вклад в результаты команды и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в клубе сосредоточены на том, чтобы продолжать развитие под руководством Эрика тен Хага», — говорится в заявлении на официальном сайте манчестерского клуба.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду заявил, что у него нет конфликта с Фернандешем.