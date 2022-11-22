Гогниев — о поражении от «Пари НН» в КР: не тренировали пенальти, хотели выиграть с игры

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о поражении от «Пари НН» в Кубке России.

«Не тренировали пенальти, хотели выиграть с игры. Но не получилось. Это нормально — выбор футболиста: говорил, что уверен и забьёт пенальти. Ему дали возможность. Он пробил», — цитирует Гогниева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Пари НН».

В составе «Химок» мяч забил Александр Руденко (39-я минута). У «Пари НН» отличился Виктор Александров (65-я). Он же реализовал победный послематчевый 11-метровый удар.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что предпочитает смотреть матчи Кубка России, а не чемпионат мира в Катаре.