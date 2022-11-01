Непомнящий: буду смотреть матчи Кубка России

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что предпочитает смотреть матчи Кубка России, а не чемпионат мира в Катаре.

«Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру «Химки» — «Пари НН». Почему? Это секрет! (Смеётся.) В воскресенье в одно время сыграют «Зенит» — «Спартак» и Бельгия — Марокко? Вы правильно думаете, что я буду смотреть «Зенит» — «Спартак»», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что национальной команды России нет на мундиале, а ему интересно смотреть за российскими клубами.

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Но когда играют наши команды, мне интересно», — заключил Непомнящий.

Напомним, что групповой этап ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, каким матчам отдаст предпочтение, выбирая между чемпионатом мира и Кубком России.