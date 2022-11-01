Гранат: предпочтение отдам матчам ЧМ, а не Кубку России

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, каким матчам отдаст предпочтение, выбирая между чемпионатом мира и Кубком России.

«Конечно, предпочтение отдам матчам чемпионата мира, а не матчам Кубка России. Почему? Футбол на мундиале интереснее», — цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что групповой этап ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Саудовской Аравии в матче с командой Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.