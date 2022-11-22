Источник: «Краснодар» может рассмотреть назначение Гаранина

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в будущем может возглавить «Краснодар».

По информации «РБ Спорт», владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий лично звонил российскому специалисту. Отмечается, что бизнесмену импонирует философия тренера.

По сообщениям СМИ, Гаранин не руководит «Сочи» со 2 ноября.

После первого круга «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».