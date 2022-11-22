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Источник: «Краснодар» может рассмотреть назначение Гаранина

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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в будущем может возглавить «Краснодар».
Источник: «Краснодар» может рассмотреть назначение Гаранина
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

По информации «РБ Спорт», владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий лично звонил российскому специалисту. Отмечается, что бизнесмену импонирует философия тренера.

По сообщениям СМИ, Гаранин не руководит «Сочи» со 2 ноября.

После первого круга «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».

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