Червиченко: абсолютно не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».

«Абсолютно не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре» или в другом клубе РПЛ. Бывает так, что в одной команде получается, а в другой — нет. Причём не всегда зависит от человека», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что экс-наставник «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит тренерскую карьеру.