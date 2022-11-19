Кавазашвили: уверен, Слуцкий продолжит тренерскую карьеру

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазшвили считает, что экс-наставник «Рубина» Леонид Слуцкий продолжит тренерскую карьеру.

«Слуцкий достоин именитой команды. Я считаю, что он ещё может работать в больших клубах. Точно уверен, что он продолжит тренерскую карьеру», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.

Ранее сообщалось, что Слуцкий мог возглавить сборную Армении по футболу.