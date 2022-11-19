Кавазашвили: уверен, Слуцкий продолжит тренерскую карьеру
«Слуцкий достоин именитой команды. Я считаю, что он ещё может работать в больших клубах. Точно уверен, что он продолжит тренерскую карьеру», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.
Ранее сообщалось, что Слуцкий мог возглавить сборную Армении по футболу.