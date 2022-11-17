Источник: Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении
- РИА Новости
Федерация футбола Армении (ФФА) контактировала со Слуцким, когда тренер работал в казанском клубе, сообщает «РБ Спорт».
Главный наставник сборной России Валерий Карпин также говорил о предложении ФФА, но специалист продлил контракт с Российским футбольным союзом.
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера.