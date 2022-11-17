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Источник: Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении

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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Армении по футболу.
Источник: Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении
  • РИА Новости

Федерация футбола Армении (ФФА) контактировала со Слуцким, когда тренер работал в казанском клубе, сообщает «РБ Спорт».

Главный наставник сборной России Валерий Карпин также говорил о предложении ФФА, но специалист продлил контракт с Российским футбольным союзом.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера.

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