Источник: Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Армении по футболу.

Федерация футбола Армении (ФФА) контактировала со Слуцким, когда тренер работал в казанском клубе, сообщает «РБ Спорт».

Главный наставник сборной России Валерий Карпин также говорил о предложении ФФА, но специалист продлил контракт с Российским футбольным союзом.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера.