Тарасова считает, что Дэвис и Смолкин приедут на чемпионат России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин пропустил этапы Гран-при России.

«На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Я думаю, они всё-таки приедут», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что фигуристы не выступили на контрольных прокатах сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Дэвис и Смолкин пропустили этап Гран-при России в Перми.