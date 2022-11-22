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Тарасова считает, что Дэвис и Смолкин приедут на чемпионат России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин пропустил этапы Гран-при России.
Тарасова считает, что Дэвис и Смолкин приедут на чемпионат России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«На Гран-при ситуация другая, там надо уезжать тренироваться обратно, у них тренеры там. А на чемпионате России есть хотя бы неделя. Я думаю, они всё-таки приедут», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что фигуристы не выступили на контрольных прокатах сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Дэвис и Смолкин пропустили этап Гран-при России в Перми.

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