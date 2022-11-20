Силкин: Россия отбывала номер в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ноябрьские товарищеские матчи сборной России по футболу.

«Без мотивации и желания ни в одну игру играть нельзя. Сборная России отбывала номер в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном», — цитирует Силкина «Чемпионат».

По его мнению, невнятная игра команды Валерия Карпина связана с отсутствием мотивации у футболистов.

«Для многих сезон уже закончился, хотят уже поехать отдохнуть куда-нибудь. Конечно, такие игры тяжело смотреть, потому что нет рисунка и игры», — пояснил Силкин.

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» 20 ноября завершилась со счётом 0:0. 17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

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