Талалаев: Катар не поставил никаких задач на матч ЧМ-2022 с Эквадором 

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча открытия между сборными Катара и Эквадора чемпионата мира по футболу.

«Тяжело судить, как играет команда, потому что Катар не поставил никаких задач перед ними. Легко начался матч, вратарь нервничал. Пенальти — тоже спорный момент. Катар — команда организованная, компактно играют, но уровень мастерства...» — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По его мнению, сборная Эквадора играла очень расслабленно и уверенно.

Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.

Победу Эквадору принёс дубль Эннера Валенсии.

Ранее сообщалось, что Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам.