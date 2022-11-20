Талалаев: Катар не поставил никаких задач на матч ЧМ-2022 с Эквадором
- РИА Новости
«Тяжело судить, как играет команда, потому что Катар не поставил никаких задач перед ними. Легко начался матч, вратарь нервничал. Пенальти — тоже спорный момент. Катар — команда организованная, компактно играют, но уровень мастерства...» — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
По его мнению, сборная Эквадора играла очень расслабленно и уверенно.
Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.
Победу Эквадору принёс дубль Эннера Валенсии.
Ранее сообщалось, что Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам.