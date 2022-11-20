ESPN: Саутгейт подтвердил, что англичане встанут на колено перед матчем с Ираном
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Саутгейт подтвердил, что игроки сборной Англии преклонят колено, сообщает в социальных сетях телеканал ESPN.
Англия сыграет с Ираном в матче первого тура группы В 21 ноября на стадионе «Халифа Интернэшнл» в Дохе. Игра начнётся в 16:00 мск. В другом матче группы США в этот же день встретится с Уэльсом (22:00 мск).
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что игрок США Тайлер Адамс стал самым молодым капитаном чемпионата мира с 1950 года.