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ESPN: Саутгейт подтвердил, что англичане встанут на колено перед матчем с Ираном

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал информацию о том, что футболисты его команды намерены встать на колено перед стартовым матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Играна.
ESPN: Саутгейт подтвердил, что англичане встанут на колено перед матчем с Ираном
  • Gettyimages.ru

Саутгейт подтвердил, что игроки сборной Англии преклонят колено, сообщает в социальных сетях телеканал ESPN.

Англия сыграет с Ираном в матче первого тура группы В 21 ноября на стадионе «Халифа Интернэшнл» в Дохе. Игра начнётся в 16:00 мск. В другом матче группы США в этот же день встретится с Уэльсом (22:00 мск).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что игрок США Тайлер Адамс стал самым молодым капитаном чемпионата мира с 1950 года.

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