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«Рубин» обыграл «Уфу» в первом матче после отставки Слуцкого

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«Рубин» одержал победу над «Уфой» в матче 19-го тура Первой лиги.
«Рубин» обыграл «Уфу» в первом матче после отставки Слуцкого
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей дубль оформил нападающий Виталий Лисакович. У хозяев единственный гол на счету защитника Ивана Темникова.

Отметим, что прошедшая игра стала первой для казанского клуба после отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

После 19 туров Первой лиги «Рубин» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Уфа» с 18 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера.  

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