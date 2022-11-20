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Трусова заявила четверной лутц на этапе Гран-при России в Самаре

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Фигуристка Александра Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе этапа Гран-при России в Самаре.
Трусова заявила четверной лутц на этапе Гран-при России в Самаре
  • AP

Как сообщают РИА Новости, в заявке 18-летней россиянки также значатся тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц — тройной сальхов через ойлер, тройной флип — двойной аксель и тройной лутц.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре лидирует Софья Самоделкина. Второе место занимает Анна Фролова. Трусова располагается на третьей строчке.

Произвольная программа состоится в воскресенье, 20 ноября.

Ранее Трусова поделилась эмоциями от выступления с короткой программой на Гран-при России в Самаре.

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