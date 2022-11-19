Узнать больше

Харитонов: Немков — большой молодец

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о победе россиянина Вадима Немкова над американцем Кори Андерсоном в поединке Bellator в полутяжёлом весе.
Харитонов: Немков — большой молодец
  • РИА Новости

«Честно говоря, думаю, у обоих бойцов было очень непростое психологическое состояние перед боем. Я думал, шансы 50 на 50, но Вадим — большой молодец. Поздравляю», — цитирует Харитонова Sport24.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Ранее Немков отреагировал на назначение титульного боя Bellator против Ромеро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить