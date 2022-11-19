Харитонов: Немков — большой молодец

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о победе россиянина Вадима Немкова над американцем Кори Андерсоном в поединке Bellator в полутяжёлом весе.

«Честно говоря, думаю, у обоих бойцов было очень непростое психологическое состояние перед боем. Я думал, шансы 50 на 50, но Вадим — большой молодец. Поздравляю», — цитирует Харитонова Sport24.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» против Андерсона завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Ранее Немков отреагировал на назначение титульного боя Bellator против Ромеро.