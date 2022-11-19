Немков отреагировал на назначение титульного боя Bellator против Ромеро

Чемпион мира Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал назначение титульного боя против Йоэля Ромеро.

«Это честь для меня. Я смотрел бои Ромеро, когда только начинал свою карьеру, я помню его поединки. И теперь я должен драться с ним. Так что это определенно честь для меня», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст Арена» против Андерсона завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Ранее бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказался о победе Немкова в поединке с Андерсоном.