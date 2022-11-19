Узнать больше

Авербух не считает сенсацией третье место Трусовой после короткой программы на Гран-при

Короткая ссылка
Продюсер и хореограф Илья Авербух высказал мнение, что третье место серебряного призёра Олимпиады 2022 года Александры Трусовой по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре не является сенсацией.
Авербух не считает сенсацией третье место Трусовой после короткой программы на Гран-при
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона, мы это видели. Рассчитывать, что это произойдёт по щелчку пальцев, наверное, не приходится. Поэтому я бы не говорил, что это какая-то сенсация», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он также подчеркнул, что фигуристка перешла к новому тренеру.

Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре. Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова (70,74). На третьем месте расположилась Александра Трусова (69,50).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение, что серебряная призёрка Олимпиады в Токио Александра Трусова сможет выиграть самарский этап Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить