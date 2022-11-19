Авербух не считает сенсацией третье место Трусовой после короткой программы на Гран-при

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказал мнение, что третье место серебряного призёра Олимпиады 2022 года Александры Трусовой по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре не является сенсацией.

«Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона, мы это видели. Рассчитывать, что это произойдёт по щелчку пальцев, наверное, не приходится. Поэтому я бы не говорил, что это какая-то сенсация», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он также подчеркнул, что фигуристка перешла к новому тренеру.

Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре. Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова (70,74). На третьем месте расположилась Александра Трусова (69,50).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение, что серебряная призёрка Олимпиады в Токио Александра Трусова сможет выиграть самарский этап Гран-при России.