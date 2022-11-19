Фигурист Уно победил на этапе Гран-при в Японии

Чемпион мира в мужском одиночном катании Сёма Уно одержал победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Саппоро.

Трёхкратный призёр Олимпийских игр победил с суммарным результатом в 279,76 балла. Второе место занял его соотечественник Сота Ямамото (257,85). На третьем месте расположился представитель Южной Кореи Чха Джунхван (254,76).

8 октября Уно одержал победу в произвольной программе на турнире Japan Open, показав результат в 193,80 балла.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре.