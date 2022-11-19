Александр Кержаков: сейчас у меня нет никаких предложений о работе главным тренером

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе.

«Как оцениваю вероятность возвращения к работе весной? Без комментариев. На данный момент у меня нет никаких предложений о работе главным тренером», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Специалист по окончании сезона-2021/22 покинул пост главного тренера «Пари НН». Его место занял Михаил Галактионов.

Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее Кержаков прокомментировал своё возможное возвращение в нижегородский клуб.