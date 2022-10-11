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Кержаков высказался о возвращении в «Пари НН»

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Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал своё возможное возвращение в нижегородский клуб.
Кержаков высказался о возвращении в «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово «если», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Кержаков по окончании сезона-2021/22 покинул пост главного тренера «Пари НН». Его место занял Михаил Галактионов.

Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее Кержаков рассказал, почему отказался от работы в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

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