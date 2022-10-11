Кержаков высказался о возвращении в «Пари НН»
- РИА Новости
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«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово «если», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».
Кержаков по окончании сезона-2021/22 покинул пост главного тренера «Пари НН». Его место занял Михаил Галактионов.
Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.
Ранее Кержаков рассказал, почему отказался от работы в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).