Кержаков высказался о возвращении в «Пари НН»

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал своё возможное возвращение в нижегородский клуб.

«Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово «если», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Кержаков по окончании сезона-2021/22 покинул пост главного тренера «Пари НН». Его место занял Михаил Галактионов.

Под его руководством «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее Кержаков рассказал, почему отказался от работы в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).