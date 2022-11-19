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Базин: мы с Худайбердиевой не удивились высоким баллам на Гран-при России в Самаре

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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин высказались о победе в ритм-танце на Гран-при России в Самаре.
Базин: мы с Худайбердиевой не удивились высоким баллам на Гран-при России в Самаре
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Баллам не удивились, а очень сильно порадовались. Судейство в этом сезоне щедрое? Почему в прошлые годы судейство не было щедрым? Мне кажется, вы запутались», — цитирует Базина РИА Новости.

Пара занимает первое место с результатом 90,74 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 81,25 балла. Третьи — Полина Усова и Михаил Антонов (65,66).

Танцевальный дуэт не принял участия в Олимпийских играх в Пекине, не пройдя отбор на международные старты по итогам чемпионата России.

Ранее Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Сочи.

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