Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на Гран-при России в Самаре

Дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин лидирует по итогам ритм-танца на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Пара занимает первое место с результатом 90,74 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 81,25 балла. Третьи — Полина Усова и Михаил Антонов (65,66).

Гран-при в Самаре началось с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александре Горшкове, который скончался 17 ноября на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на пятом этапе юниорского Гран-при России в Самаре.