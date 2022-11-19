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Фёдор Емельяненко: сильно переживал за Немкова, но он был в отличной форме

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Российский боец смешанных единоборств поделился эмоциями от победы Вадима Немкова над Кори Андерсоном в главном поединке турнира Bellator 288.
Фёдор Емельяненко: сильно переживал за Немкова, но он был в отличной форме
  • РИА Новости

«От всей души поздравляю Вадима Немкова с заслуженной победой! Конечно, был очень эмоционально напряжённый поединок, я сильно переживал за Вадима, но он был в отличной форме, хорошо подготовился, в том числе психологически, и показал достойный чемпиона бой», — написал Емельяненко в своих социальных сетях.

Бой в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой Немкова единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46). Таким образом, российский боец сумел завоевать титул в полутяжёлом весе.

Напомним, что предыдущий поединок между спортсменами на Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и два поражения. Американец выиграл 16 поединков и шесть раз проиграл.

Немков проведёт следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 290, который состоится 4 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что российские бойцы Имамшафи Алиев и Тимур Хизриев одержали победу над своими соперниками на турнире Bellator 288.

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