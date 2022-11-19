Чесноков: в матче с Рублёвым не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть
- AP
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«Возможно, разборки с командой помешали ему, не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его словам, греческий теннисист не успевал за игрой Рублёва.
В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.
В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл третий матч Итогового чемпионата ATP.