Чесноков: в матче с Рублёвым не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

«Возможно, разборки с командой помешали ему, не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, греческий теннисист не успевал за игрой Рублёва.

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл третий матч Итогового чемпионата ATP.