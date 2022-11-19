Коростелёв выиграл спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Спортсмен победил с результатом 3 минуты 53,62 секунды.
Вторым финишировал Сергей Ардашев (+0,52), третьим стал Илья Порошкин (+0,57).
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял последнее, шестое место в финальном забеге. Спортсмену пришлось преодолеть часть дистанции с одной лыжной палкой.
Первый этап Кубка России проходит в Вершине Тëи (Хакасия) с 19 по 20 ноября.
Ранее сообщалось, что Непряева выиграла спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.