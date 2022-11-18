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Тарпищев — о поражении Медведева: понянчится с дочкой, отдохнёт и вернётся на свой уровень

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.
Тарпищев — о поражении Медведева: понянчится с дочкой, отдохнёт и вернётся на свой уровень
  • Gettyimages.ru

«Медведев понянчится с дочкой, отдохнёт и вернётся на свой уровень. Главное, чтобы он в своей голове понял, что эти три проигрыша — ерунда. Мог выиграть у каждого из трёх», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Российский теннисист уступил Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступают Джокович, Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился эмоциями от матча между Медведевым и Джоковичем.

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