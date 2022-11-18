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Измайлов ответил на вопрос об отношениях ФНЛ с УЕФА из-за лицензирования клубов из Крыма

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, в каких отношениях находится лига с УЕФА из-за вопроса лицензирования крымских клубов.
Измайлов ответил на вопрос об отношениях ФНЛ с УЕФА из-за лицензирования клубов из Крыма
  • РИА Новости

«Почему мы должны сжигать мосты? Мы их и не сжигаем. Мы сейчас в тесном общении с крымскими клубами и готовим их к процедуре лицензирования», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее исполняющий обязанности министра культуры, спорта и молодёжи Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков заявил, что регион, вошедший в состав России, работает над интеграцией своих футбольных клубов.

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