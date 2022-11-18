В ДНР рассказали, что работают над интеграцией своих футбольных клубов

Исполняющий обязанности министра культуры, спорта и молодёжи Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков заявил, что регион, вошедший в состав России, работает над интеграцией своих футбольных клубов.

«Мы работаем над интеграцией своих футбольных клубов. Министерство спорта России предложило вариант провести чемпионат среди новых республик совместно с Крымом и Севастополем», — цитирует Громакова «Матч ТВ».

По его словам, команда «Шахтёр Донецк», которую создали два года назад, не готова играть на уровне высшего дивизиона России по футболу, так как требуется большое количество денег. При этом Громаков отметил, что в республике нет сертифицированного стадиона.

Напомним, что 24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, в какой лиге России могут начать выступать клубы из Крыма.