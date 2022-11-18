Измайлов рассказал, в какой лиге России могут начать выступать клубы из Крыма

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов поделился ожиданиями, в какой лиге России могут начать выступать клубы из Крыма.

«Сколько клубов пройдёт, не могу сказать. Если из крымских клубов её кто-то пройдёт, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать. Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что процедура отбора, на его взгляд, жёсткая. По его словам, критерии данной процедуры установлены.

Напомним, что Измайлов 4 октября был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса.

Ранее Измайлов рассказал, когда начнётся процедура лицензирования клубов из Крыма.