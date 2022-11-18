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Измайлов рассказал, когда начнётся процедура лицензирования клубов из Крыма

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался, когда планирует начаться процедура лицензирования клубов из Крыма.
Измайлов рассказал, когда начнётся процедура лицензирования клубов из Крыма
  • РИА Новости

«В конце августа к нам поступило письмо из Крымского футбольного союза с просьбой рассмотреть их участие в Первой и Второй лигах. После нашего общения с обратившимися была создана экспертно-аналитическая группа, мы провели несколько совещаний», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент идёт процедура получения документов от Крымского футбольного союза (КФС). По его словам, документы необходимы для прохождения процедуры лицензирования в 2023 году.

Напомним, что Измайлов 4 октября был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса. 

Ранее Измайлов назвал причину ухода из «Спартака».

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