Измайлов рассказал, когда начнётся процедура лицензирования клубов из Крыма

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался, когда планирует начаться процедура лицензирования клубов из Крыма.

«В конце августа к нам поступило письмо из Крымского футбольного союза с просьбой рассмотреть их участие в Первой и Второй лигах. После нашего общения с обратившимися была создана экспертно-аналитическая группа, мы провели несколько совещаний», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент идёт процедура получения документов от Крымского футбольного союза (КФС). По его словам, документы необходимы для прохождения процедуры лицензирования в 2023 году.

Напомним, что Измайлов 4 октября был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса.

Ранее Измайлов назвал причину ухода из «Спартака».