Президент ФНЛ Измайлов назвал причину ухода из «Спартака»

Президент Первой лиги Наиль Измайлов прокомментировал причину ухода из «Спартака».

«С чем был связан мой уход? С давлением в Telegram-каналах и медиа? Скорее нет, чем да. Это имеет влияние и на тренеров, и на игроков, и на менеджеров, но для меня это не было решающим фактором. Мне было интересно получить новый опыт в Европе, о котором я ничуть не жалею», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Измайлов покинул «Спартак» в 2019 году.

Бывший вице‑президент московского «Спартака» 4 октября был избран на пост президента ФНЛ, получив 53 голоса. За его оппонента, президента «Легиона» Шамиля Лахиялова, проголосовали 11 делегатов. Срок полномочий Измайлова на посту президента ФНЛ составит четыре года.

Ранее Измайлов поделился деталями интеграции крымских клубов в российские соревнования.