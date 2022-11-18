Терюшков — о матче с Таджикистаном: игра какая есть, такая есть, ничего страшного

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Наша сборная выступала под флагом России — одна из основных эмоций, которая может быть. Игра? Какая есть, такая есть, ничего страшного. Рад, что сборная России имеет практику и играет с теми командами, которые действительно хотят соревноваться с нашей сборной», — цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал итог матча с Таджикистаном.